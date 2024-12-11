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Экономика

Утвержден проект "Сдерот-Юг": 5000 квартир, инфраструктура и рабочие места

Недвижимость
Муниципалитеты
Мин.строительства
время публикации: 11 декабря 2024 г., 13:56 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 14:01
Утвержден проект "Сдерот-Юг": 5000 квартир, инфраструктура и рабочие места
Пресс-служба министерства строительства

Комиссия по планированию приоритетных жилищных проектов (ВАТМАЛ) утвердила масштабный план развития Сдерота, включающий строительство 5000 единиц жилья, а также коммерческих и общественных зданий в южной части города.

В рамках проекта будут построены жилые дома на 5000 квартир, интегрированные с общественными пространствами и центрами занятости площадью 350 тысяч квадратных метров, торговыми площадями в 41 тысячу квадратных метров и промышленными и производственными площадями в 280 тысяч квадратных метров.

План развития города предусматривает расширение Сдерота в южном и западном направлении, улучшение пешеходной доступности и общественного транспорта, в рамках этой программы будет расширена существующая железнодорожная станция и территории вокруг нее.

Жилые районы будут включать в себя многоквартирные дома с обилием пентхаусов и квартир с палисадником, предусмотрены также малоэтажные дома и квартиры, предназначенные для сдачи в аренду. Новые районы разделены на несколько зон, создающих постепенный переход от многоэтажной и многолюдной городской застройки к пригородной застройке, более подходящей для сельскохозяйственных территорий у границ города.

Кроме того, в рамках программы планируется расширение колледжа "Сапир" и его интеграция с городом, что позволит в будущем превратить Сдерот в университетский город.

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