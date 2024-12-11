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Экономика

General Motors отказывается от проекта роботакси в пользу частных автономных транспортных средств

время публикации: 11 декабря 2024 г., 12:41 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 12:50
General Motors отказывается от проекта роботакси в пользу частных автономных транспортных средств
AP Photo/Terry Chea

Американский автомобильный концерн General Motors (Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac) объявил о прекращении разработки роботакси в рамках своей убыточной "дочки" Cruise LLC, подключив ее техническую команду к работе над технологиями автономного и вспомогательного вождения.

В официальном релизе GM сказано, что усилия будут сосредоточены на разработке полностью автономных транспортных средств для личного пользования.

Как отмечает "Интерфакс", GM ссылается на "приоритеты по распределению капитала" и отмечает "значительное время и ресурсы, которые потребуются для масштабирования бизнеса".

GM, которой принадлежит около 90% акций Cruise, заключила соглашения с другими акционерами, которые позволят ей увеличить свою долю в компании до более 97%. Она также будет стремиться приобрести оставшиеся акции. Впоследствии GM планирует провести реструктуризацию и переориентацию деятельности Cruise. Реализация этих планов (предположительно в первом полугодии 2025 года) "позволит сократить расходы более чем на $1 млрд в год", говорится в пресс-релизе.

Главный исполнительный директор GM Мэри Барра отметила, что развитие технологий роботакси начнет окупаться в слишком отдаленном будущем, чтобы оправдать вложение в него средств. GM уже потратила на разработки в этом направлении $10 млрд, пишет New York Times.

По словам Мэри Барры, GM сосредоточится на технологии, позволяющей автомобилям при определенных условиях рулить, ускоряться и тормозить без участия водителя. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге создать автомобили, способные управлять собой без контроля со стороны человека.

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