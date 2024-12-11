Акции US Steel упали в цене после публикации, что Байден намерен заблокировать ее продажу

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник, президент США Джо Байден намерен заблокировать сделку по продаже компании United States Steel Corp. (US Steel) японским концерном Nippon Steel. Стоимость соглашения составляет 14,1 миллиард долларов.

20-23 декабря президент получит заключение Комитета по иностранным инвестициям о предполагаемом слиянии. После этого у Байдена будет 15 дней, чтобы принять окончательное решение. Согласно публикации, отказ он будет мотивировать соображениями национальной безопасности.

Комитет по иностранным инвестициям рассматривал дело в течение нескольких месяцев. В сентябре отведенное на проверку время было увеличено на 90 дней. Нового продления не ожидается. Публикация привела к падению курса акций US Steel на 11%.