x
11 декабря 2024
|
последняя новость: 11:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 декабря 2024
|
11 декабря 2024
|
последняя новость: 11:32
11 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Росавиация продлила ночные ограничения по полетам в Израиль

Россия
Авиация
время публикации: 11 декабря 2024 г., 11:28 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 11:36
Росавиация продлила ночные ограничения по полетам в Израиль
AP Photo/Petr David Josek

Росавиация продлила рекомендации авиакомпаниям по выполнению полетов из РФ в Израиль, согласно которым их запрещено выполнять с 01:00 до 07:00 по московскому времени, до 11 января 2025 года включительно, сообщает "Интерфакс".

Решение принято "в связи с сохраняющейся угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Летать в Израиль в остальное время, с 07:00 до 01:00, авиакомпаниям по-прежнему рекомендовано с учетом руководства ICAO по оценке факторов риска для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Соответствующие рекомендации Росавиация ввела 11 ноября 2024, до этого действовали другие. Они регламентировали полеты в аэропорты не только Израиля, но и Ирана, а также транзитные рейсы в воздушном пространстве этих стран и Ирака: рейсы можно было совершать только с 9:00 до 19:00.

Прямые рейсы из РФ в Тель-Авив выполняют российские авиакомпании Red Wings и "Азимут", для этого используются самолеты российского производства – Superjet 100 и Ту-214.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 ноября 2024

Российским авиакомпаниям запрещено летать в Израиль по ночам
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 31 октября 2024

Росавиация продлила действие ограничений на полеты в Израиль, Иран и Ирак