Смотрич о снижении кредитного рейтинга Израиля: "Сидят в Нью-Йорке 5-6 экономистов и раздают оценки"

Министр финансов Бецалель Смотрич назвал политическим решение международного рейтингового агентства Moody's впервые в истории снизить суверенный кредитный рейтинг Израиля.

"Израильская экономика сильна по всем показателям и имеет ресурсы для поддержания военных усилий, как на фронте, так и в тылу, до победы, которая будет достигнута с помощью Господа и героизма солдат, и для возвращения на рельсы быстрого экономического роста", – говорится в официальном заявлении Смотрича.

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По утверждению министра, решение Moody's не содержит серьезных экономических аргументов и "целиком представляет собой политический манифест, основанный на пессимистичном и необоснованном мировоззрении, отражающем отсутствие веры в устойчивость и жизнеспособность Израиля, а также, очевидно, неуверенность в правоте его пути в борьбе с врагами".

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Смотрич подчеркнул, что агентство "даже не может назвать ХАМАС и "Хизбаллу" террористическими организациями, и намекает, что не стало бы снижать рейтинг, если бы Израиль принял предлагаемый ему международным сообществом самоубийственный план остановить военные действия и создать арабское государство террора в Газе, Иудее и Самарии".

"Мы черпаем нашу национальную, общественную, экономическую силу и силу защищать себя не из того, как нас оценивает мир, а из глубокой веры в справедливость нашего пути, опирающуюся на многотысячелетнее славное прошлое, и из обязательства обеспечить еще более славное будущее. Заявление Moody's не пошатнет этого, и не ослабит нас в войне за нашу независимость и суверенитет на нашей родине", – заявил Смотрич.

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В конце своего заявления глава минфина выразил благодарность главному аудитору министерства финансов, председателю Банка Израиля и другим израильским экономистам за их усилия в работе с рейтинговыми агентствами.

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Позднее в эфире 12-го канала ИТВ в программе "Встреча с прессой" Смотрич обрушился с дополнительными нападками на агентство, заявив, что "в Нью-Йорке сидят 5-6 экономистов и раздают оценки, почему мы не создаем палестинское государство или не объявляем перемирие".

Напомним, что вечером в пятницу, 9 февраля, международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало новый прогноз развития экономики Израиля на фоне продолжающейся пятый месяц войны "Железных мечей". Кредитный рейтинг Израиля был понижен до A2 (с А1) с сохранением негативного прогноза, означающим, что рейтинг может быть понижен еще раз в краткосрочной перспективе.

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В отчете Moody's выражается обеспокоенность по поводу последствий войны в Газе, военной эскалации на ливано-израильской границы и неустойчивости нынешнего правительства Израиля. В то же время в отчете отмечается сила гражданского общества.

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В отчете подчеркивается, что на данный момент компания не видит сценария повышения рейтинга, однако прогноз будет сменен на нейтральный, если после окончания боевых действий правительство покажет, что способно сформировать политику, поддерживающую экономический рост, и принять меры по восстановлению безопасности, справившись с определением порядка приоритетов.

К снижению рейтинга, скорее всего, приведет эскалация ситуации на северной границе до полноформатного конфликта с "Хизбаллой", следствием чего станет серьезное повреждение израильской инфраструктуры и осложнение восстановления экономики. Также к снижению рейтинга может привести дополнение ослабление общественных институтов.