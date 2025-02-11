Банк Израиля предупредил о росте доли семей, берущих ипотеку на условиях повышенного риска

Банк Израиля опубликовал регулярный полугодовой отчет по оценке стабильности банковской системы, в котором предупредил о существенном росте доли ипотечных ссуд, выдаваемых на условиях повышенного риска.

Согласно отчету, доля новых ипотек на сумму 60-75% от стоимости жилья с уровнем ежемесячной выплаты более 30% от семейного дохода выросла до исторического максимума.

В центробанке также отметили продолжающийся рост доли строительных компаний в кредитных портфелях банков при одновременном снижении уровня прибыльности строительного сектора до нулевой отметки.

Вместе с тем, в Банке Израиля подчеркивают, что на текущий момент это не представляет угрозы для стабильности банковской системы.