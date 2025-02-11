x
11 февраля 2025
|
последняя новость: 22:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 февраля 2025
|
11 февраля 2025
|
последняя новость: 22:25
11 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Израиль проводит первое в 2025 году размещение гособлигаций

Финансы
Минфин
время публикации: 11 февраля 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 21:29
Израиль проводит первое в 2025 году размещение гособлигаций
Flash90. Фото: Н.Фентон

Министерство финансов Израиля проводит первое в 2025 году размещение государственных облигаций в иностранной валюте.

Эмиссия будет проведена в Лондоне, однако облигации будут номинированы в долларах. Сумма облигаций и ставка доходности будут определены с учетом спроса.

Андеррайтерами эмиссии выступают City Bank, Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs и JP Morgan.

В последний раз Израиль размещал долларовые гособлигации в марте 2024 года, мобилизовав в США 8 миллиардов долларов (после этого были две закрытие эмиссии в Бразилии, номинированные в местной валюте). На этот раз столь значительная сумма не требуется.

Размещение гособлигаций является также показателем, дающим точку отсчета для мобилизации капитала израильскими корпорациями.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 сентября 2024

Минфин разместил гособлигации на 3,8 млрд шекелей на местном рынке
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 августа 2024

Банк Barclay's уведомил минфин, что продолжит участвовать в эмиссиях гособлигаций Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 июня 2024

Минфин Израиля разместил в Бразилии гособлигации на $1,1 млрд в местной валюте