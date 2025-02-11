Израиль проводит первое в 2025 году размещение гособлигаций

Министерство финансов Израиля проводит первое в 2025 году размещение государственных облигаций в иностранной валюте.

Эмиссия будет проведена в Лондоне, однако облигации будут номинированы в долларах. Сумма облигаций и ставка доходности будут определены с учетом спроса.

Андеррайтерами эмиссии выступают City Bank, Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs и JP Morgan.

В последний раз Израиль размещал долларовые гособлигации в марте 2024 года, мобилизовав в США 8 миллиардов долларов (после этого были две закрытие эмиссии в Бразилии, номинированные в местной валюте). На этот раз столь значительная сумма не требуется.

Размещение гособлигаций является также показателем, дающим точку отсчета для мобилизации капитала израильскими корпорациями.