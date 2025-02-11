Израиль проводит первое в 2025 году размещение гособлигаций
время публикации: 11 февраля 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 21:29
Министерство финансов Израиля проводит первое в 2025 году размещение государственных облигаций в иностранной валюте.
Эмиссия будет проведена в Лондоне, однако облигации будут номинированы в долларах. Сумма облигаций и ставка доходности будут определены с учетом спроса.
Андеррайтерами эмиссии выступают City Bank, Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs и JP Morgan.
В последний раз Израиль размещал долларовые гособлигации в марте 2024 года, мобилизовав в США 8 миллиардов долларов (после этого были две закрытие эмиссии в Бразилии, номинированные в местной валюте). На этот раз столь значительная сумма не требуется.
Размещение гособлигаций является также показателем, дающим точку отсчета для мобилизации капитала израильскими корпорациями.
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