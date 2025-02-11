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Экономика

Бизнесам запретят обуславливать оплату кредиткой покупкой на определенную сумму

Кнессет
время публикации: 11 февраля 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 22:55
Бизнесам запретят обуславливать оплату кредиткой покупкой на определенную сумму
Nati Shohat/Flash90

Экономическая комиссия Кнессета утвердила к первому чтению законопроект депутата Элиягу Барухи ("Дегель а-Тора"), запрещающий бизнесам, принимающим оплату кредитными картами, обуславливать оплату кредиткой покупкой товаров на определенную сумму.

Согласно законопроекту, штраф за нарушение закона будет составлять 20 тысяч шекелей.

Представительница министерства экономики Тамар Мирски отметила на заседании, что реализация закона, скорее всего, приведет к тому, что бизнесы, делающие скидку при оплате наличными, отменят ее.

Экономика
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