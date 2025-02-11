Бизнесам запретят обуславливать оплату кредиткой покупкой на определенную сумму

Экономическая комиссия Кнессета утвердила к первому чтению законопроект депутата Элиягу Барухи ("Дегель а-Тора"), запрещающий бизнесам, принимающим оплату кредитными картами, обуславливать оплату кредиткой покупкой товаров на определенную сумму.

Согласно законопроекту, штраф за нарушение закона будет составлять 20 тысяч шекелей.

Представительница министерства экономики Тамар Мирски отметила на заседании, что реализация закона, скорее всего, приведет к тому, что бизнесы, делающие скидку при оплате наличными, отменят ее.