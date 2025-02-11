Власти РФ начали проверять наличные расчеты между россиянами и иностранцами

Федеральная налоговая служба России начала проверять сделки между гражданами РФ и иностранцами, которые не являются российскими налоговыми резидентами. Об этом пишут "Ведомости". Если при расчете использовались наличные, то такие операции считаются незаконными и влекут за собой штраф 20-40%.

Юристы и эксперты сообщили изданию, что Усиление контроля за такими наличными расчетами связано с завершением в конце 2023 года моратория на административную ответственность за нарушения валютного законодательства. Оно запрещает любые наличные расчеты не в рублях с иностранцами.

Согласно законодательству, физические лица должны производить расчеты с иностранцами через счета в уполномоченных банках. Среди исключений – дарение валютных ценностей супругу или близким родственникам, их завещание, покупки в магазинах беспошлинной торговли.