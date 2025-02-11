Меньше всего повышение НДС отразилось на ценах в "Ошер Аде" и "Тив Тааме"

Согласно проверке, проведенной организацией "Лобби 99" по запросу газеты "Едиот Ахронот" и портала ynet, средние каталожные цены (то есть без учета скидок) на 9660 продуктов от 26 крупных поставщиков в продуктовых сетях Израиля выросли между 1 декабря 2024 года и 1 февраля 2025 года на 2,9%.

Напомним, что 1 января НДС в Израиле вырос на 1% с 17% до 18%, однако среднее подорожание превышает повышение НДС в три раза, а в некоторых сетях – более чем в четыре раза.

Единственной сетью, в которой цены повысились в среднем меньше, чем на 1%, то есть взявшей на себя часть повышения НДС, является "Ошер Ад", в которой среднее подорожание составило 0,6%.

В сети "Тив-Таам" цены выросли в среднем на 1,7%, в Carrefour и в "Рами Леви" – на 1,9%.

Сильнее всего, на 5,5%, цены выросли в филиалах "Шуферсаль Экспресс". Более чем на 4% подорожали "Еш Хесед", "Шуферсаль Шели" и "Шуферсаль Диль".