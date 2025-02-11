Суд вернул женщине подаренную дочери квартиру из-за "неуважения к матери"

Суд по семейным делам в Нацерете распорядился отменить акт дарения и приказал Бюро регистрации недвижимого имущества мать в качестве собственницы квартиры, подаренной ею дочери.

Решение было принято по иску женщины, переписавшей на имя дочки свою единственную квартиру еще при жизни, а затем столкнувшуюся с эмоциональным и физическим насилием с ее стороны.

Дочь утверждала, что инициатива дарения принадлежала матери, которая сама все оформляла и оплачивала все процедуры переоформления, и что квартира уже окончательно зарегистрирована на ее имя.

Однако судья Галит Маргалит-Битон постановила, что "соображения справедливости, порядочности и добросовестности несовместимы с тем фактом, что дочь, получившая в дар единственное жилье матери, отворачивается от нее, бьет ее, оскорбляет и проявляет полное неуважение".

Судья подчеркнула, что соображения справедливости и недостойное поведение могут иметь юридическое значение в договоре, даже если это не было явно прописано.