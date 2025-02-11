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Экономика

Ведомство Маска отменяет контракты и гранты минпроса США

время публикации: 11 февраля 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 09:39
Ведомство Маска отменило контракты минпроса США на $0,88 млрд
AP Photo/J. Scott Applewhite

Возглавляемое Илоном Маском Ведомство по повышению эффективности правительства (DOGE) опубликовало серию заявлений, согласно которым оно аннулировало 89 контрактов министерства просвещения США на общую сумму 881 миллион долларов.

Какие именно контракты были расторгнуты, не сообщается

В отдельном сообщении DOGE говорится о прекращении действия 29 грантов на обучение в области разнообразия, равенства и инклюзивности на общую сумму 101 миллион долларов.

Согласно сообщению, один из грантов был направлен на подготовку учителей "помогать учащимся понять/проанализировать сложную историю угнетения и помочь им распознать области привилегий и власти на индивидуальном и коллективном уровнях".

Экономика
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