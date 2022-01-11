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NEWSru.co.il :: Экономика11 января 2022 г., 19:52

Министр экономики подписала указ, увеличивающий квоту сверхурочных часов в промышленности

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Министр экономики подписала указ, увеличивающий квоту сверхурочных часов в промышленности

Министр экономики Орна Барбивай подписала указ, увеличивающий максимальное разрешенное количество сверхурочных часов работы на промышленных предприятиях с 16 в неделю до 25 в неделю.

Указ, который будет действовать в течение ближайшего месяца, призван позволить промышленным предприятиям справиться с нехваткой кадров, вызванной пятой волной эпидемии коронавируса.

Действие указа будет распространяться на предприятия со штатом не менее 20 работников, из которых не менее 20% находятся на карантине. При этом разрешение не будет распространяться на сектора с особыми требованиями к производственной безопасности, такие как строительство и транспорт.


На текущий момент на карантине находятся от 5% до 10% штата работников предприятий, и в ближайшие дни ситуация станет только хуже.

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