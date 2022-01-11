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NEWSru.co.il :: Экономика11 января 2022 г., 10:38

Налоговое управление предоставит отсрочку в уплате НДС за ноябрь-декабрь 2021 года

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Налоговое управление предоставит отсрочку в уплате НДС за ноябрь-декабрь 2021 года

Председатель финансовой комиссии Кнессета Алекс Кушнир (НДИ) договорился с Налоговым управлением о предоставлении предпринимателям отсрочки в уплате НДС за ноябрь-декабрь 2021 года.

Согласно этой договоренности, заплатить НДС можно будет до 24 января. Без нее крайним сроком оплаты должно было стать 15 января, а при оплате онлайн – 19 января.

Предпринимателям, столкнувшимся с проблемами в оплате НДС из-за проблем с ликвидностью, вызванных пятой волны пандемии коронавируса, может быть предоставлена дополнительная отсрочка в индивидуальном порядке.


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