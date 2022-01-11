Цифровой банк Амнона Шаашуа получил постоянную лицензию Банка Израиля

Согласно отделу инспекции банков в Банке Израиля, принадлежащий Амнону Шаашуа банк One Zero выполнил все требования регуляторов и может начать работу в полноформатном режиме.

One Zero, более известный как "Банк Дигитали" ("Цифровой банк") стал первым за 43 года израильским банком, получившим постоянную лицензию.

Переход от временной лицензии к постоянной стал возможен после мобилизации 120 миллионов долларов у инвесторов, крупнейшими из которых были швейцарский банк Baer и китайская корпорация Tencent.

Также банк стал членом Тель-Авивской биржи ценных бумаг и подписал договор об эмиссии кредитных карт с компанией "Исракарт".

Период тестирования банковских систем начался еще в прошлом году, и банк намерен объявить о начале полноформатной работы в ближайшие недели, имея 60 тысяч потенциальных клиентов в листе ожидания.

Стоит отметить, что в процессе получения постоянной лицензии находится также кредитный кооператив "Офек". Ожидается, что он сможет начать предоставлять полноформатные банковские услуги к концу 2022 года.