Цифровой банк Амнона Шаашуа получил постоянную лицензию Банка Израиля
Согласно отделу инспекции банков в Банке Израиля, принадлежащий Амнону Шаашуа банк One Zero выполнил все требования регуляторов и может начать работу в полноформатном режиме.
One Zero, более известный как "Банк Дигитали" ("Цифровой банк") стал первым за 43 года израильским банком, получившим постоянную лицензию.
Переход от временной лицензии к постоянной стал возможен после мобилизации 120 миллионов долларов у инвесторов, крупнейшими из которых были швейцарский банк Baer и китайская корпорация Tencent.
Также банк стал членом Тель-Авивской биржи ценных бумаг и подписал договор об эмиссии кредитных карт с компанией "Исракарт".
Период тестирования банковских систем начался еще в прошлом году, и банк намерен объявить о начале полноформатной работы в ближайшие недели, имея 60 тысяч потенциальных клиентов в листе ожидания.
Стоит отметить, что в процессе получения постоянной лицензии находится также кредитный кооператив "Офек". Ожидается, что он сможет начать предоставлять полноформатные банковские услуги к концу 2022 года.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Цифровой банк Амнона Шаашуа начал работу в тестовом режиме
Банк Израиля: в течение года в стране начнет работать первый цифровой банк