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NEWSru.co.il :: Экономика11 января 2022 г., 09:43

Цифровой банк Амнона Шаашуа получил постоянную лицензию Банка Израиля

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Цифровой банк Амнона Шаашуа получил постоянную лицензию Банка Израиля

Согласно отделу инспекции банков в Банке Израиля, принадлежащий Амнону Шаашуа банк One Zero выполнил все требования регуляторов и может начать работу в полноформатном режиме.

One Zero, более известный как "Банк Дигитали" ("Цифровой банк") стал первым за 43 года израильским банком, получившим постоянную лицензию.

Переход от временной лицензии к постоянной стал возможен после мобилизации 120 миллионов долларов у инвесторов, крупнейшими из которых были швейцарский банк Baer и китайская корпорация Tencent.


Также банк стал членом Тель-Авивской биржи ценных бумаг и подписал договор об эмиссии кредитных карт с компанией "Исракарт".

Период тестирования банковских систем начался еще в прошлом году, и банк намерен объявить о начале полноформатной работы в ближайшие недели, имея 60 тысяч потенциальных клиентов в листе ожидания.

Стоит отметить, что в процессе получения постоянной лицензии находится также кредитный кооператив "Офек". Ожидается, что он сможет начать предоставлять полноформатные банковские услуги к концу 2022 года.

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