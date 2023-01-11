Представлена экстренная программа по снижению дороговизны жизни в Израиле

Глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич представили экстренную программу по борьбе с дороговизной жизни в Израиле. Программа касается цен на электричество, воду, бензин и размера муниципального налога.

Во вступительном слове Биньямин Нетаниягу отметил, что программа призвана затормозить рост цен на другие товары и услуги. "Мы вставляем палку в колесо инфляции", – сказал он.

Нетаниягу и Смотрич подчеркнули, что речь идет о немедленных шагах. "Надо действовать прямо сейчас, не дожидаясь принятия бюджета", – сказал глава правительства.

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В рамках программы на 70% будет сокращен рост цен на электричество. Таким образом, тарифы на электричество поднимутся на 2,5% вместо 8%.

Также на 70% будет сокращен рост цен на воду.

Для 100 тысяч малых бизнесов цены на электричество останутся прежними.

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На брифинге было объявлено об отмене последнего повышения цен на бензин, приблизительно на 10 агарот за литр.

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Кроме того, в течение ближайшего года не будет меняться размер муниципального налога.

В той части программы, которая представлена Смотричем, говорилось о сокращении промежутков между ступенями подоходного налога, сокращении отчислений в Институт национального страхования и увеличении льготных налоговых единиц. В качестве примера он привел семью с двумя детьми, доход которой за счет этого увеличится на 435 шекелей.

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Министр финансов также сообщил, что пособия по инвалидности увеличатся на 375 шекелей, пособие на ребенка-инвалида – на 310 шекелей.

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Кроме того, будет выплачена дотация в размере 200 шекелей 300 тысячам израильтян, имеющим право на помощь в обогреве жилья в зимнее время.

Бецалель Смотрич, начавший свое выступление с того, что он, как многие израильтяне выплачивает ипотеку, отметил, что нет возможности "заморозить" выплаты по ипотечным ссудам.