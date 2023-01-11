Представлена экстренная программа по снижению дороговизны жизни в Израиле
Глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич представили экстренную программу по борьбе с дороговизной жизни в Израиле. Программа касается цен на электричество, воду, бензин и размера муниципального налога.
Во вступительном слове Биньямин Нетаниягу отметил, что программа призвана затормозить рост цен на другие товары и услуги. "Мы вставляем палку в колесо инфляции", – сказал он.
Нетаниягу и Смотрич подчеркнули, что речь идет о немедленных шагах. "Надо действовать прямо сейчас, не дожидаясь принятия бюджета", – сказал глава правительства.
В рамках программы на 70% будет сокращен рост цен на электричество. Таким образом, тарифы на электричество поднимутся на 2,5% вместо 8%.
Также на 70% будет сокращен рост цен на воду.
Для 100 тысяч малых бизнесов цены на электричество останутся прежними.
На брифинге было объявлено об отмене последнего повышения цен на бензин, приблизительно на 10 агарот за литр.
Кроме того, в течение ближайшего года не будет меняться размер муниципального налога.
В той части программы, которая представлена Смотричем, говорилось о сокращении промежутков между ступенями подоходного налога, сокращении отчислений в Институт национального страхования и увеличении льготных налоговых единиц. В качестве примера он привел семью с двумя детьми, доход которой за счет этого увеличится на 435 шекелей.
Министр финансов также сообщил, что пособия по инвалидности увеличатся на 375 шекелей, пособие на ребенка-инвалида – на 310 шекелей.
Кроме того, будет выплачена дотация в размере 200 шекелей 300 тысячам израильтян, имеющим право на помощь в обогреве жилья в зимнее время.
Бецалель Смотрич, начавший свое выступление с того, что он, как многие израильтяне выплачивает ипотеку, отметил, что нет возможности "заморозить" выплаты по ипотечным ссудам.