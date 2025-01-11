Верховный суд США готовится поддержать закон, запрещающий в стране TikTok

Слушания в Верховном суде США о судьбе платформы для создания коротких видеороликов TikTok продолжались в пятницу, 10 января, примерно два с половиной часа. За это время выступили адвокаты платформы, представители правительства США и создателей контента в TikTok.

Верховный суд, похоже, готов поддержать закон, запрещающий в стране TikTok, по соображениям национальной безопасности, если китайская материнская компания не продаст платформу до 19 январ, сообщает ВВС.

В апреле 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий китайского владельца TikTok, ByteDance, продать платформу американской компании или столкнуться с запретом соцсети на территории США с 19 января 2025 года. Компания заявила, что не будет продавать платформу.

Американские чиновники утверждают, что, будучи китайской компанией, TikTok потенциально дает Пекину возможность собирать данные об американцах и влиять на общественное мнение.

В декабре прошлого года апелляционный суд США, состоящий из трех судей, поддержал закон, заявив, что эта мера была оправдана как «часть более широких усилий по противодействию обоснованной угрозе национальной безопасности», исходящей от Пекина.

Решение высшей судебной инстанции США должно быть принято в течение ближайших нескольких дней.

На слушаниях в Верховном суде в пятницу адвокаты, представляющие TikTok и создателей контента, заявили, что запрет платформы будет нарушением свободы слова для более чем 170 миллионов пользователей TikTok в США.

Правительство США вновь напомнило, что без продажи TikTok может быть использован Китаем в качестве инструмента для шпионажа и политических манипуляций. Юрист Министерства юстиции Элизабет Б. Прелогар напомнила суду, что Пекин «в любой момент может использовать TikTok в качестве оружия, чтобы нанести вред США».

В TikTok неоднократно отрицали, что китайская компартия использует компанию для распространения своего влияния и заявляли, что принятый в США закон нарушает права пользователей на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к американской Конституции.