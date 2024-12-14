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Экономика

Apple и Google должны удалить приложение TikTok из магазинов до 19 января

США
Apple
Google
время публикации: 14 декабря 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 10:13
Apple и Google должны удалить приложение TikTok из магазинов до 19 января
AP Photo/Damian Dovarganes

Руководители концернов Apple и Google получили письмо от председателей комиссии Конгресса США по Китаю о том, что компании должны быть готовы удалить TikTok из своих магазинов приложений 19 января, сообщает CNN.

На прошлой неделе федеральный апелляционный суд США поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance продать TikTok в США под угрозой запрета этого приложения. Аппликацией TikTok пользуются 170 миллионов американцев.

ByteDance обратилась в Верховный суд США с апелляцией на решение федерального апелляционного суда.

Американские законодатели объясняют свое решение необходимости защиты национальной безопасности США и защиты американских пользователей, поскольку TikTok целиком и полностью контролируется Китаем.

Министерство юстиции США заявило ранее, что если 19 января запрет вступит в силу, минюст не будет запрещать продолжать пользоваться приложением TikTok теми пользователями, которые его уже загрузили. Однако полное прекращение поддержки приведет в конечном счете к тому, что приложение станет неработоспособным.

Представители компании ByteDance и руководство TikTok выразили надежду, что избранный президент США Дональд Трамп предотвратит введение в силу запрета на работу приложения в США, как он обещал ранее.

Экономика
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