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    Экономика

    СМИ: ведутся переговоры по покупке американцами скандальной израильской компании NSO

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    СМИ: ведутся переговоры по покупке американцами скандальной израильской компании NSO
    Yonatan Sindel/Flash90

    Представители американской разведки оказывают "незаметное содействие" переговорам по покупке израильской компании NSO, разрабатывающей шпионское программное обеспечение, американской компанией L3Harris, сотрудничающей с министерством обороны США, пишут The New York Times и Jerusalem Post.

    На каком этапе находятся эти переговоры, неясно. Судя по публикациям, после того, как сведения о них просочились в июне в СМИ, контакты были прерваны. Но, по другим данным, тайные переговоры продолжаются.

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    Британская Guardian пишет, что предметом переговоров была не покупка самой компании NSO, а приобретение ее основного программного продукта (шпионского программного обеспечения).

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    По данным NYT, в последние месяцы представители L3Harris неоднократно тайно посещали Израиль и вели переговоры. Причем в публикации NYT сказано, что переговоры касались приобретения NSO Group в целом.

    Журналисты Марк Маззетти и Ронен Бергман пишут, что инициатива L3Harris о покупке NSO получила секретную поддержку со стороны руководства американской разведки.

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    После того, как сведения о переговорах просочились в СМИ, чиновники Белого дома выразили возмущение по этому поводу. Затем представители L3Harris уведомили администрацию Джо Байдена, что переговоры прекращены. Однако некие информированные источники говорят о попытках реанимировать переговоры.

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    Месяц назад издание Axios писало, что представители Израиля пытаются добиться от администрации Джо Байдена исключения NSO из "черного списка" министерства торговли США. Ранее похожие публикации появлялись в издании The New York Times.

    В ноябре 2021 года министерство торговли США сообщило о расширении "черного списка", в который вносятся компании, угрожающие безопасности государства. В него внесены две израильские фирмы, специализирующиеся на шпионском программном обеспечении: NSO и Candiru.

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    NSO была замешана во множестве скандалов со взломом мобильных телефонов с помощью разработанной ею вредоносной программы Pegasus. В июле 2021 года министерство обороны Израиля сообщило о начале расследования деятельности компании.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 9 Июня 2022
    Axios: администрация США рассматривает предложение исключить NSO из "черного списка"
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 10 Мая 2022
    Глава испанской разведки уволена за-за скандала с израильским шпионским ПО Pegasus
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 2 Мая 2022
    Телефон премьер-министра Испании был взломан с помощью израильского ПО
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 6 Апреля 2022
    Палестинский адвокат подал во французский суд на компанию NSO
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