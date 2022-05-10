Глава испанской разведки уволена за-за скандала с израильским шпионским ПО Pegasus
Во вторник, 10 мая, стало известно об отставке директора национального разведывательного центра Испании (CNI) Пас Эстебан.
Издание The Guardian пишет, что причиной этого стал взлом телефонов чиновников с помощью шпионской программы Pegasus.
Издание El Pais напоминает, что в прошлом месяце канадская группа защиты цифровых прав Citizen Lab сообщила, что слежка велась за более чем 60 людьми, связанными с каталонским сепаратистским движением.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес на пресс-конференции выразила надежду, что с отставкой главы разведки в скандале поставлена точка. "В Испании, как и в любой другой стране, могут быть провалы. Вот почему так важно, чтобы мы не ослабляли бдительность, и чтобы CNI работал с максимальной отдачей", - завила он, добавив, что службы разведки будет модернизирована.
В начале мая власти Испании сообщали, что шпионская программа Pegasus, разработанная израильской компанией NSO, была обнаружена в телефонах премьер-министра Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес.
По словам члена кабинета Феликса Боланоса, отвечающего за координацию деятельности министерств, речь идет о грубом и незаконном иностранном вмешательстве. "Это не предположение, а установленный факт, причем крайне серьезный", - подчеркнул он.
Министр заявил, что Испания – демократическое государство, и так могут действовать только официальные инстанции и только с санкции суда. "Ничего из этого сделано не было. Поэтому речь идет об иностранном вмешательстве", - сказал он.
Политик сообщил, что телефон Санчеса был взломан в мае 2021 года, а Роблес – в июне 2021 года. С обоих телефонов была похищена информация, но это имело место только один раз. Он не предоставил информацию о том, стоит ли за взломом государство или другие структуры.
Напомним, что разработанная в Израиле программа позволяет без участия пользователя сгружать информацию с телефона, задействовать камеру и микрофон. NSO утверждает, что обеспечение поставлялось с ведома израильских властей службам безопасности государств с запретом на его передачу.
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