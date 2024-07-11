"Подарок" от налоговой, борьба с регуляцией, "решили не решать". Экономический обзор за неделю

Почему "подарок" Налогового управления невыгоден гражданам? Кто игнорирует управление по сокращению регуляции? Стоит ли ждать снижения ставок по кредитам?

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

"Подарок" от налоговой

Среди множества способов изыскать 30 миллиардов шекелей для государственного бюджета на следующий год, на этой неделе особо активно обсуждались два, связанных с налогообложением.

В одном случае предметом обсуждения были доходы корпораций в рамках закона о капитальных инвестициях, которые они придерживают, чтобы не платить налог, а во втором – накопления населения в фондах повышения квалификации.

В первом случае канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу, и в первую очередь – экономический советник правительства Ави Симхон, продавливает повторение маневра, уже предпринимавшегося ранее, когда корпорациям предлагалась скидка с и без того уменьшенной налоговой ставки, чтобы убедить их вывести прибыль и заплатить хоть какой-то налог. В этом случае налоговое управление выступает категорически против, утверждая, что третья за последнее десятилетие "налоговая скидка" только поощряет крупнейшие корпорации уклоняться от уплаты налога в обычном размере. Вместо этого в управлении предлагают облагать прибыль налогом, как будто она уже распределена в качестве дивиденда, и только после этого давать корпорациям возможность показать, что часть прибыли направлена на инвестиции в развитие и получить возврат.

Однако во втором случае проблематичным, мягко говоря, является уже поведение налогового управления. Отмена освобождения фондов повышения квалификации от подоходного налога давно является одной из целей управления, однако для этого нужно преодолеть вето профсоюзов. Очевидно, что в обозримом будущем такой шаг маловероятен. Поэтому управление решило собрать хоть какой-то налог, обернув его в обертку "льготы военного периода" и представив в виде "помощи попавшим в затруднительное финансовое положение", которую можно будет реализовать "одноразово только в ближайшие месяцы, до конца 2024 года".

При этом в налоговом управлении умалчивают, что досрочный вывод денег из фонда повышения квалификации, даже с уплатой 15% налога, станет одним из самых неразумных финансовых решений практически для любого человека. Даже если деньги очень нужны прямо сейчас, имеет смысл проверить возможность взять ссуду у компании, в которой ведется фонд повышения квалификации, и скорее всего это будет более целесообразно, чем заплатить налог государству и вывести деньги из фонда. При этом с большей вероятностью эту ошибку с поощрения государства сделают наиболее слабые слои населения (фонд повышения квалификации считается в основном инструментом среднесрочных инвестиций для верхней части среднего класса, но отраслевые трудовые соглашения предусматривают открытие фондов и для работников по уборке, например). В общем – некрасиво.

О борьбе с регуляцией

Согласно последнему отчету OECD, Израиль занимает малопочетное 35-е место из 38 по индексу регулирования товарного рынка – показателя, оценивающего влияние бремени государственной регуляции на экономику страны. По некоторым показателям, таким как входные барьеры и госзакупки, Израиль и вовсе занимает последнее место по уровню бюрократии.

Об израильской бюрократии и ее влиянии на экономику можно говорить очень много. Управление по упорядочиванию регуляции, которое было создано два года назад и начало работать год назад, все еще занимается созданием базы данных израильской регуляции. По итогам 2023 года им были насчитаны 324 закона и 4864 подзаконных акта, содержащих экономическую регуляцию, и в отчете подчеркивается, что работа по составлению базы данных все еще продолжается. При этом далеко не все ведомства выполняют решение правительства, и из 192 новых регулирующих актов, продвигавшихся в 2023 году, менее, чем в половине случаев (77) продвигавшие их структуры консультировались с управлением. Любопытно, что больше всего игнорировали управление две структуры, имеющие едва ли не самое большое влияние на дороговизну жизни в Израиле – управление проектирования и министерство сельского хозяйства, активно продвигавшие новую регуляцию.

Важным шагом по улучшению ситуации в сфере регуляции должна стать реформа импорта "Что хорошо для Европы – хорошо для Израиля", но то, как она продвигается через Кнессет, вызывает недоумение. Две недели назад на заседании экономической комиссии проект реформы был высмеян как "фикция", когда обнаружилось, что на самом деле будут полностью отменены лишь несколько десятков из более чем 500 особых израильских стандартов и регуляций, касающихся импорта. На этой неделе министерство экономики попробовало подойти к вопросу радикально, заручившись согласием правительства на смену парадигмы с "запрещено все, что не разрешено" на "разрешено все, что не запрещено".

В новом варианте реформы предлагалось установить, что закон об отмене особых стандартов будет превалировать над любым другим законодательством, эти стандарты вводящим, если только отвечающая за стандарт структура не докажет его необходимость. Юристы Кнессета и министерства юстиции совершенно справедливо заметили, что, какой-бы важной ни была реформа импорта, она не оправдывает отдельного законодательства в ранге Основного закона, превалирующего над другими законами. В итоге был согласован механизм проверки и отмены каждого стандарта в отдельности. Министр экономики Нир Баркат заверил, что министерство засучит рукава и будет упорно работать для реализации реформы.

Увы, этот механизм, во-первых – достаточно сложный и предусматривающий аж шесть этапов, и может при определенных обстоятельствах растянуться на 15 месяцев с начала запуска (в зависимости от того, насколько готов конкретный министр отстаивать необходимость сохранения стандарта, находящегося в его компетенции), а во-вторых – в значительной степени зависит от министра экономики и его готовности продвигать реформу. В любом случае хочется напомнить правительству, что у него есть управление по сокращению регуляции, и стоит обратиться к нему – вдруг оно уже успело включить списки стандартов в свою базу данных и сэкономит министерству экономики несколько месяцев работы.

Снижения ставки не предвидится

Министерство финансов отчиталось о продолжающемся росте годового дефицита государственного бюджета до 7,6% от ВВП из-за роста военных расходов. При этом налоговые поступления тоже выросли и составили с начала года 238 миллиардов шекелей, на 8 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В минфине все еще не торопятся повышать прогноз дефицита госбюджета, говорящий на данный момент о 6,6% от ВВП к концу года, утверждая, что рост налоговых поступлений с октября приведет к сокращению дефицита до заданных рамок. При этом отмечается, что верен этот прогноз будет только при условии, что не начнется большая война на севере.

Банк Израиля, как и ожидалось, оставил межбанковскую учетную ставку без изменений на уровне 4,5% и снизил прогноз темпов роста экономики на 1,3% на ближайшие два года. Что не менее важно, прогноз центробанка на изменение учетной ставки в годовой перспективе был повышен с 3,75% до 4,25%. То есть монетарная комиссия Банка Израиля ожидает, что в лучшем случае учетная ставка за ближайший год будет снижена всего один раз. Было давно понятно, что в Израиле снижения ставки не стоит ожидать до начала снижения ставки в США, которое все откладывается и теперь ожидается не ранее сентября. Опасения, что события пойдут по менее оптимистичному сценарию, вынуждают израильский центробанк показывать, что ставка будет оставаться на высоком уровне дольше, чем предполагалось, вне зависимости от происходящего за океаном. Так что тем, кто рассчитывал на удешевление кредитов, стоит запастись терпением.

Снова решили не решать

Председатель Банка Израиля Амир Ярон призвал правительство ускорить работу над государственным бюджетом на 2025 год и включить в него необходимые корректировки для предотвращения роста дефицита, то есть изыскать не менее 30 миллиардов шекелей. Некоторые экономисты опасаются, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич затянут утверждение госбюджета из-за неспособности проведения непопулярных мер, с тем, чтобы в 2025 год страна вошла с так называемым "продленным бюджетом". Не готов оценивать эти опасения, но должен отметить, что развал правительства и уход на выборы приведет к такому же сценарию.

В любом случае, это автоматически приведет к аннулированию коалиционных денег и к вынужденной экономии, поскольку министерства будут вынуждены жить на 1/12 часть госбюджета 2024 года в месяц, однако транслирует глобальному экономическому сообществу неспособность правительства Израиля к проведению активной политики.

Впрочем, эта неспособность определять порядок приоритетов транслируется самим правительством в режиме реального времени. О необходимости изыскать к 7 июля миллиард шекелей для продления оплаты эвакуации жителей севера до конца августа было известно не один месяц. Однако реальное обсуждение вопроса на уровне министров началось только в первые дни июля, а 7 июля, так ничего и не решив, правительство проголосовало за очередной фронтальный секвестр, то есть за сокращение в равной степени бюджетов всех министерств.