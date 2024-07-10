Участие ешиботников на рынке труда: сколько из них работают и сколько получают

Израильский институт демократии опубликовал в среду, 10 июля, отчет о занятости ультрарелигиозных молодых людей призывного возраста в рынке труда. Этот документ основан на открытых источниках: его составители пользовались данными о работе, о которой сообщалось во все релевантные ведомства, включая Институт национального страхования и Налоговое управление, и составители отчета указывают, что отчет не учитывает работающих "по-черному".

В соответствии с исследованием, молодые люди, избравшие для себя изучение Торы в ешивах, подписывают документ, в котором они обязуются не работать до 22-летнего возраста. Возможность работать у них появляется лишь по достижении 22 лет – в свободное от учебы в ешиве время и только при условии, что учащийся ешивы женат. При этом молодые люди подписывают обязательство изучать Тору 45 часов в неделю, если они учатся в ешивах (учебное заведение для холостяков), или 40 часов в неделю, если они учатся в колелях (учебное заведение для женатых). Если ультрарелигиозный молодой человек не женат, и учится в ешиве, ему запрещено начинать работать и по достижении 22-летнего возраста. С 26-летнего возраста они имеют право работать. Эти запреты связаны с тем, что в период с 18 по 25 лет учащихся ешив и колелей освобождают от службы в армии лишь в том случае, если они учатся "на полную ставку" – от 40 часов в неделю.

В отчете изучались данные за 2022 год. В соответствии с ними, несмотря на запрет, более трети (36%) учащихся ешив в возрасте 21 года хотя бы один раз в течение года работали на рабочем месте, отчитывающемся о сотрудниках в соответствующие организации. В возрастной категории 20 лет доля работающих составляет 33%, 19-лет – 28%, и 21% ешиботников 18-летнего возраста работали "по-белому" хотя бы один раз за год.

Размер зарплаты учащихся ешив и колелей в возрастной категории 18-19 лет, работавших на местах с обязательной отчетность, составлял, в среднем, 2200 шекелей в месяц, и с возрастом ешиботников средняя зарплата растет, достигая в 25-летнем возрасте 4200 шекелей в месяц.

В категории 18-20 лет ешиботники работают, в среднем, на 40% ставки, 21-летние работают на 49% ставки, 23-летние работают на 62% ставки, 24-летние – на 69% ставки и 25-летние – на 72% ставки (с учетом минимальной зарплаты). Если же учитывать рабочий стаж, с которым растет зарплата, 23-летние работают на 59% ставки, 24-летние на 62% ставки, 25-летние – на 65% ставки.

При этом составители отчета указывают, что ситуацию нельзя объяснить "работой на каникулах", поскольку наибольшее количество ешиботников работают в ноябре и декабре, когда каникул нет.

20% ешиботников в возрасте 18-25 лет работают в сфере образования, 20% – в сфере продаж и ремонта автомобилей, работа 8% подпадает в категорию "другие услуги", включая религиозные.

При этом лишь половина работающих ешиботников в возрасте 22 лет женаты, таким образом, остальные работают незаконно. Доля женатых ешиботников среди работающих "харедим" призывного возраста растет с возрастом, если в 23 года их 68%, в 24 года их уже 75%, в 25 лет 82% работающих ешиботников женаты.

В большинстве случаев, молодые ешиботники не трудоустроены в течение всех месяцев года, но чем старше они становятся, тем больше месяцев в году они работают. Так, среди 18-летних ешиботников 52% работали в течение 2022 года от одного до трех месяцев, 37% работали от четырех до девяти месяцев в году, и 11% работали 10-12 месяцев в году. Среди 19-летних 43% работали 1-3 месяца, 34% – 4-9 месяцев, и 24% работали 10-12 месяцев в году.

В возрасте 20 лет 36% работали 1-3 месяца, 34% – 4-9 месяцев и 30% – 10-12 месяцев в году. Среди 21-летних ешиботников доля работавших 1-3 месяца составляет всего 29%, 4-9 месяцев – 33%, 10-12 месяцев в году – 38%. Среди 22-летних 24% работали от месяца до трех, 33% – 4-9 месяцев, 43% – 10-12 месяцев. Среди 23-летних 21% работали 1-3 месяца, 31% – 4-9 месяцев и 49% – 10-12 месяцев в году. Среди 24-летних работавших ешиботников 18% работали 1-3 месяца, 30% – 4-9 месяцев, 52% работали 10-12 месяцев в году. Среди 25-летних лишь 15% работали от месяца до трех, 28 процентов работали 4-9 месяцев в году и 56% работали от 10 до 12 месяцев в году.