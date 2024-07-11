Скандал с видом на военное кладбище: утверждено строительство элитной башни у горы Герцля

Иерусалимская муниципальная комиссия по проектированию и строительству утвердила в среду, 10 июля, проект по строительству элитного 40-этажного небоскреба в непосредственной близости от военного кладбища на горе Герцля.

Заседание комиссии, на котором присутствовали семьи погибших военнослужащих, выступавшие против проекта, сопровождалось скандалом.

При обсуждении вопроса о строительстве в башне балконов для праздничных шалашей (для праздника Суккот) один из членов муниципального совета спросил, неужели обсуждение этого вопроса для муниципалитета важнее, чем обсуждение поданных семьями 200 протестов, на что получил от другого представителя муниципального совета утвердительный ответ.

Муниципальная оппозиция сообщила, что намерена оспорить утверждение строительства башни.