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Экономика

Утвержден первый проект "Расселение-Застройка" в истории Бейт-Шеана

время публикации: 11 июля 2024 г., 14:00 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 14:00
Утвержден первый проект "Расселение-Застройка" в истории Бейт-Шеана
Hadas Parush/Flash90     

Окружная комиссия Северного округа по проектированию и строительству утвердила к подаче протестов первый в истории Бейт-Шеана проект "Расселение-Застройка".

На месте 5 старых трехэтажных домов с 40 квартирами будут построены 5 новых зданий высотой до 10 этажей на 210 квартир, а также 2700 кв.м. торгово-офисных площадей и отель на 90 номеров.

20-30% квартир будут площадью до 80 кв.м., еще несколько около 30 квартир будут площадью до 55 кв.м.

Проект расположен на въезде в Бейт-Шеан недалеко от археологического парка и делового центра города.

Проекты "Расселение-Застройка" в периферийных городах экономически нецелесообразны для застройщиков. Реализация этого проекта стала возможна за счет субсидии от государственного управления обновления городских кварталов в рамках масштабной программы, в которую вошли восемь наиболее сейсмически опасных городов севера и юга страны.

Экономика
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