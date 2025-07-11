Разногласия в правительстве по поводу компенсации израильтянам, застрявшим за границей

Правительственные структуры обсуждают формат выплаты компенсаций израильтянам, застрявшим за границей из-за операции "Народ как лев", однако на текущий момент не могут прийти к согласию, сообщает "Калькалист".

В министерстве транспорта требуют, чтобы компенсация выплачивалась за пять дней, тогда как в министерстве финансов настаивают на том, чтобы ограничиться компенсацией за два дня, в соответствии с законом.

Кроме того, нет согласия по поводу формата выплат и бюджетного источника средств. В минтрансе предпочитают, чтобы выплаты осуществлялись через Управление аэропортов, в минфине хотят, чтобы выплаты осуществлялись напрямую пассажирам, а рабочий комитет Управления аэропортов требует не вмешивать управление в эту ситуацию и заявляет, что не позволит использовать для выплаты компенсаций бюджет управления.

На данный момент единственным согласованным моментом является размер компенсации – 150 долларов за сутки при условии предъявления доказательств того, что человек застрял за границей из-за войны.