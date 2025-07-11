12-й канал ИТВ: Израиль добился снижения "взаимной пошлины" Трампа

Служба новостей N12 сообщает со ссылкой на источники в министерстве экономики о значительном прогрессе в переговорах по новому торговому соглашению между Израилем и США.

Согласно сообщению, "взаимная пошлина" для Израиля будет значительно ближе к базовому уровню в 10%, чем к 17%, объявленным президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года.

Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

Договор о пошлинах на импорт американской сельхозпродукции в Израиль будет подписан отдельно. Напомним, что, согласно предложению, продвигаемому министерством сельского хозяйства, израильские пошлины на сельхозпродукцию из США будут отменяться постепенно в течение 10 лет, а взамен Израиль увеличит закупку американской пшеницы и кормов.