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Экономика

12-й канал ИТВ: Израиль добился снижения "взаимной пошлины" Трампа

Импорт и экспорт
США
Израиль
время публикации: 11 июля 2025 г., 07:52 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 08:15
12-й канал ИТВ: Израиль добился снижения "взаимной пошлины" Трампа
AP Photo/Evan Vucci

Служба новостей N12 сообщает со ссылкой на источники в министерстве экономики о значительном прогрессе в переговорах по новому торговому соглашению между Израилем и США.

Согласно сообщению, "взаимная пошлина" для Израиля будет значительно ближе к базовому уровню в 10%, чем к 17%, объявленным президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года.

Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

Договор о пошлинах на импорт американской сельхозпродукции в Израиль будет подписан отдельно. Напомним, что, согласно предложению, продвигаемому министерством сельского хозяйства, израильские пошлины на сельхозпродукцию из США будут отменяться постепенно в течение 10 лет, а взамен Израиль увеличит закупку американской пшеницы и кормов.

Экономика
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