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    Экономика

    США разрешили Ираку вернуть "газовый долг" Ирану. В Израиле обеспокоены переговорами с Тегераном

    время публикации: | последнее обновление:
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    Президент Ирана Ибрагим Раиси на трибуне ООН. Нью-Йорк, апрель 2023 года
    AP Photo/Vahid Salemi

    Власти США дали разрешение правительству Ирака на погашение долгов перед Ираном за газ и электроэнергию на сумму около $2,7 млрд. Ранее из-за американских санкций эти средства были заблокированы в Ираке.

    Договоренность о разблокировке была достигнута во время встречи министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна и госсекретаря США Энтони Блинкена 8 июня, сообщает агентство Reuters.

    В субботу, 10 июня, глава совместной ирано-иракской торговой палаты Яхья аль-Исхак подтвердил получение $2,7 млрд. "Часть заблокированных активов Ирана в Ираке была выделена на нужды паломников, а часть денег уплачена за поставку основных товаров", – сообщил аль-Исхак.

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    На этом фоне в Израиле растет беспокойство по поводу того, что администрация Джо Байдена готовит новое соглашение между США и Ираном, пишет в газете "Едиот Ахронот" политический обозреватель Итамар Айхнер. Данная проблема 15 июня будет обсуждаться на встрече министра обороны Израиля Йоава Галанта и министра обороны США Ллойда Остина, которая должна пройти в одной из европейских стран.

    Американцы ведут переговоры с иранцами при посредничестве двух стран Персидского залива – Омана и Катара. В Вашингтоне дают понять Тегерану, что дипломатическое решение проблем возможно, если иранцы не будут продолжать наращивать обогащение урана до 90%, а значит не будет военного конфликта, и американцы не будут втянуты в военные действия, которых хотят избежать.

    9 июня политический обозреватель Барак Равид сообщил, что в мае в Омане прошли непрямые переговоры между высокопоставленными представителями США и Ирана. В публикации на сайте Walla говорилось, что посредниками на переговорах были оманские чиновники, которые передавали сообщения американцев иранцам и наоборот. В сообщении со ссылкой на три информированных источника было сказано, что в ходе этих непрямых переговоров США дали понять Ирану, что иранцам придется заплатить высокую цену, если будет продолжено обогащение урана до 90%, что позволяет производить ядерное оружие.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 9 Июня 2023
    Walla: США в ходе непрямых переговоров предупредили Иран о последствиях обогащения урана до 90%
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