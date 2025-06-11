Четыре человека отклонили предложение возглавить бюджетный отдел минфина: "Мало шансов на успех"

В августе этого года заканчивается каденция Йоава Градуса на должности директора бюджетного отдела министерства финансов, однако усилия главы минфина Бецалеля Смотрича найти ему преемника до сих пор не увенчались успехом.

Как сообщает портал Ynet, Смотрич и новый гендиректор минфина Илан Ром обратились уже к четырем потенциальным кандидатам, которые отклонили сделанное им предложение.

Согласно порталу, основным мотивом отказа являются "низкие шансы на успешное выполнение обязанностей в текущей ситуации".

Следует отметить, что Градус – не единственный член руководства минфина, чья каденция заканчивается в ближайшее время. Смотричу и Рому необходимо начать поиски замены и главному аудитору Яхели Ротенбергу. Кроме то, уже пять месяцев остается незанятой должности пресс-секретаря министерства.