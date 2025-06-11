Израильский стартап VAST Data проводит мобилизацию капитала с оценкой $25 млрд
время публикации: 11 июня 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 09:29
Израильская стартап-компания VAST Data, разрабатывающая платформу хранения данных для технологий искусственного интеллекта, проводит раунд мобилизации капитала исходя из оценки стоимости в 25 миллиардов долларов, сообщает портал TechCrunch.
Компания была создана в 2016 году. До сих пор компания мобилизовала 381 миллион долларов. Последний раунд мобилизации дал ей оценку в 9,1 миллиарда долларов.
Штат компании составляет около 900 человек в Израиле и США