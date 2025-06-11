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Экономика

США и Китай достигли принципиальной договоренности о прекращении войны пошлин

США
Китай
Импорт и экспорт
время публикации: 11 июня 2025 г., 08:54 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 08:54
США и Китай достигли принципиальной договоренности о прекращении войны пошлин
AP Photo/Ng Han Guan

Переговорные группы США и Китая завершили двухдневный раунд переговоров в Лондоне, по итогам которого сообщается о достижении принципиальных договоренностей о "перемирии" в торговой войне между странами.

По словам министра торговли Говарда Лутника, стороны договорились о реализации условий, согласованных в Женеве в мае этого года, и предусматривающих взаимное снижение пошлин и облегчение ограничений на экспорт.

Вместе с тем, конкретные договоренности на текущий момент не опубликованы. Стороны должны уведомить о них своих лидеров, которые должны утвердить их. В случае утверждения договоренности вступят в силу немедленно.

Экономика
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