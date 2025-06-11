США и Китай достигли принципиальной договоренности о прекращении войны пошлин

Переговорные группы США и Китая завершили двухдневный раунд переговоров в Лондоне, по итогам которого сообщается о достижении принципиальных договоренностей о "перемирии" в торговой войне между странами.

По словам министра торговли Говарда Лутника, стороны договорились о реализации условий, согласованных в Женеве в мае этого года, и предусматривающих взаимное снижение пошлин и облегчение ограничений на экспорт.

Вместе с тем, конкретные договоренности на текущий момент не опубликованы. Стороны должны уведомить о них своих лидеров, которые должны утвердить их. В случае утверждения договоренности вступят в силу немедленно.