Смотрич приказал отменить разрешение на сотрудничество с банками Палестинской автономии

Министр финансов Бецалель Смотрич приказал главному аудитору Яхели Ротенбергу отозвать разрешение на сотрудничество израильской банковской системы с банками в Палестинской автономии.

Разрешение позволяет банкам "Апоалим" и "Дисконт" производить шекелевые выплаты, когда речь идет о трансакциях с палестинской финансовой системой, в частности, переводить средства на выплату зарплат, защищая их от санкций и от исков со стороны жертв террора.

Отмена разрешения фактически отрежет банковскую систему автономии от мира и приведет к ее коллапсу. Дата вступления решения в силу на текущий момент не указывается.

Распоряжение было сделано на фоне объявления Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Норвегии о введении санкций против Смотрича и против министра национальной безопасности Итамар Бен-Гвира.