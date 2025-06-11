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Экономика

Смотрич приказал отменить разрешение на сотрудничество с банками Палестинской автономии

Бецалель Смотрич
Палестинская администрация
Банк Апоалим
Банк Дисконт
время публикации: 11 июня 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 11 июня 2025 г., 07:55
Смотрич приказал отменить разрешение на сотрудничество с банками Палестинской автономии
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич приказал главному аудитору Яхели Ротенбергу отозвать разрешение на сотрудничество израильской банковской системы с банками в Палестинской автономии.

Разрешение позволяет банкам "Апоалим" и "Дисконт" производить шекелевые выплаты, когда речь идет о трансакциях с палестинской финансовой системой, в частности, переводить средства на выплату зарплат, защищая их от санкций и от исков со стороны жертв террора.

Отмена разрешения фактически отрежет банковскую систему автономии от мира и приведет к ее коллапсу. Дата вступления решения в силу на текущий момент не указывается.

Распоряжение было сделано на фоне объявления Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Норвегии о введении санкций против Смотрича и против министра национальной безопасности Итамар Бен-Гвира.

Экономика
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