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Экономика

Израильтяне потеряли 18 миллиардов шекелей сбережений на обвале S&P-500

Инвестиции
Биржа
время публикации: 11 марта 2025 г., 21:39 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 21:59
Израильтяне потеряли 18 миллиардов шекелей сбережений на обвале S&P-500
AP Photo/Mark Lennihan

За последние два года, на фоне стремительного роста ведущего индекса Уолл-Стрит S&P-500, инвестиции израильтян в активы, привязанные к этому индексу, достигли четверти триллиона шекелей.

По состоянию на начало 2025 года в индекс S&P были вложены 100 миллиардов шекелей пенсионных накоплений, 73 миллиарда шекелей сберегательных касс и фондов повышения квалификации, и 71 миллиард шекелей инвестиций в доверительных фондах.

Издание "Калькалист" отмечает, что имевшее место снижение индекса S&P на 7% за последний месяц уменьшило объем инвестиций на 18 миллиардов шекелей.

Впрочем, стоит отметить, что пострадали в основном те, кто вложился в индекс в последние пару месяцев, на которые пришлись падения, почти обнулившие прирост за полгода. Но те, кто вложился в индекс год назад, все еще в плюсе на 9,5%, а за последние пять лет индекс вырос на 106%.

Экономика
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