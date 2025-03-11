Израильтяне потеряли 18 миллиардов шекелей сбережений на обвале S&P-500

За последние два года, на фоне стремительного роста ведущего индекса Уолл-Стрит S&P-500, инвестиции израильтян в активы, привязанные к этому индексу, достигли четверти триллиона шекелей.

По состоянию на начало 2025 года в индекс S&P были вложены 100 миллиардов шекелей пенсионных накоплений, 73 миллиарда шекелей сберегательных касс и фондов повышения квалификации, и 71 миллиард шекелей инвестиций в доверительных фондах.

Издание "Калькалист" отмечает, что имевшее место снижение индекса S&P на 7% за последний месяц уменьшило объем инвестиций на 18 миллиардов шекелей.

Впрочем, стоит отметить, что пострадали в основном те, кто вложился в индекс в последние пару месяцев, на которые пришлись падения, почти обнулившие прирост за полгода. Но те, кто вложился в индекс год назад, все еще в плюсе на 9,5%, а за последние пять лет индекс вырос на 106%.