Центр израильской археологии получил миллионное пожертвование

Национальный археологический центр Израиля, который возводится рядом с Музеем библейских стран в Иерусалиме, получил от фонда Леоны и Гарри Хелмсли пожертвование в три миллиона долларов. Средства пойдут на завершение строительства.

Как сообщает пресс-служба Управления древностей, центр призван стать домом для тех, кого интересует история и археология Эрец Исраэль. Здание, площадь которого 36000 квадратных метров, возводится по проекту Моше Сафди. Оно станет украшением израильской столицы.

В новым центре будут не только проходить выставки – здесь будет вестись исследовательская работа, появятся лаборатории, призванные сохранить исторические артефакты. У посетителей будет возможность попробовать себя в археологической работе, в том числе – исследовательской.