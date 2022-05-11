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NEWSru.co.il :: Экономика11 мая 2022 г., 10:31

Центр израильской археологии получил миллионное пожертвование

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Центр израильской археологии получил миллионное пожертвование

Национальный археологический центр Израиля, который возводится рядом с Музеем библейских стран в Иерусалиме, получил от фонда Леоны и Гарри Хелмсли пожертвование в три миллиона долларов. Средства пойдут на завершение строительства.

Как сообщает пресс-служба Управления древностей, центр призван стать домом для тех, кого интересует история и археология Эрец Исраэль. Здание, площадь которого 36000 квадратных метров, возводится по проекту Моше Сафди. Оно станет украшением израильской столицы.

В новым центре будут не только проходить выставки – здесь будет вестись исследовательская работа, появятся лаборатории, призванные сохранить исторические артефакты. У посетителей будет возможность попробовать себя в археологической работе, в том числе – исследовательской.


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