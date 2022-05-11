Израиль против "Тевы": концерн обвинили в нарушении прав на интеллектуальную собственность

Государственная прокуратура подала в мировой суд Лода иск на сумму 340 миллионов шекелей против фармацевтической компании "Тева". Государство обвиняет концерн в невыплате отчислений от продажи лекарственного средства "Копаксон".

"Копаксон" - лекарство от рассеянного склероза, производство которого долгие годы было основной статьей доходов компании. Государство утверждает, что медикамент является и его интеллектуальной собственностью.