Израиль против "Тевы": концерн обвинили в нарушении прав на интеллектуальную собственность
Государственная прокуратура подала в мировой суд Лода иск на сумму 340 миллионов шекелей против фармацевтической компании "Тева". Государство обвиняет концерн в невыплате отчислений от продажи лекарственного средства "Копаксон".
"Копаксон" - лекарство от рассеянного склероза, производство которого долгие годы было основной статьей доходов компании. Государство утверждает, что медикамент является и его интеллектуальной собственностью.
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