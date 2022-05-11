Управление аэропортами подало жалобу в полицию на "шерифа Duty Free"

Управление аэропортов подало жалобу в полицию на главу коммерческого подразделения Мири Бен-Харуш, занимающую эту должность в течение 16 последних лет.

Сайт медиакорпорации "Кешет", обнародовавшей в конце февраля результаты собственного расследования, написал, что Бен-Харуш подозревается в злоупотреблении служебным положением и коррупции.

Сайт "Мако" пишет, что Мири Бен-Харуш называли "шерифом Duty Free", так как именно она решала вопросы, связанные с развитием зоны беспошлинной торговли в международном аэропорту имени Бен Гуриона. В расследовании, проведенном телеканалом, говорилось, что три года назад был объявлен тендер на открытие магазина электроники в зоне Duty Free и этот конкурс выиграла компания Office Depot, принадлежащая Рани Циму, с котором Мири Бен-Харуш связывает старинная дружба. Через два года после победы в тендере Рани Цим попросил в рамках действующего договора передать Office Depot компании "Шекем Электрик", объясняя это проблемами своей компании. Вместо того, чтобы объявить новый тендер, Управление аэропортами одобрило просьбу Цима.

Телеканал отмечал, что площадь, занимаемая магазином электроники, после этого существенно выросла, но арендная плата осталась на прежнем уровне. По оценкам телеканала, размер "скидки" составил более миллиона шекелей.

В мае прошлого года произошло еще одно событие, которое, по мнению журналистов, должно было заинтересовать фискальные и правоохранительные органы. Цим начал процесс приобретения инвестиционной компании "Псагот", в это же время Бен-Харш, занимая руководящую должность в Управлении аэропортов, подала свою кандидатуру на должность в совете директоров "Псагот", и ее назначение было одобрено. Таким образом, человек, диктующий правила в зоне Duty Free, стала директором на зарплате в компании, принадлежащей бизнесмену, владеющим самым большим магазинов в комплексе по ее управлением.