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NEWSru.co.il :: Экономика11 мая 2022 г., 15:30

Итоги валютных торгов 11 мая 2022 года: курсы доллара и евро резко снизились

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Итоги валютных торгов 11 мая 2022 года: курсы доллара и евро резко снизились

Банк Израиля сообщает, что в среду, 11 мая, валютные торги завершились резким понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Отметим, что это произошло после нескольких дней значительного роста курса доллара и евро.

Курс доллара снизился на 1,097% и составил 3,425 шекеля за $1. Курс евро снизился на 1,100% и составил 3,615 шекеля за €1.


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