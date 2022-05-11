Итоги валютных торгов 11 мая 2022 года: курсы доллара и евро резко снизились

Банк Израиля сообщает, что в среду, 11 мая, валютные торги завершились резким понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Отметим, что это произошло после нескольких дней значительного роста курса доллара и евро.

Курс доллара снизился на 1,097% и составил 3,425 шекеля за $1. Курс евро снизился на 1,100% и составил 3,615 шекеля за €1.