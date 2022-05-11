Министры финансов и транспорта продвигают полностью оплачиваемый декретный отпуск для отцов

В среду, 11 мая, министр финансов Авигдор Либерман и министр транспорта Мерав Михаэли объявили о намерении продвигать полностью оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком для отцов в рамках готовящегося государственного бюджета.

Планируется, что отцам будет предоставляться декретный отпуск, начиная с 15-й недели после рождения ребенка. Минимальный срок отпуска – 14 дней при условии возвращения женщины на работу. Полностью проработанная схема будет готова к 16 июня, когда бюджет будет представлен на рассмотрение правительства.

Цель этого шага – сокращение разрывов в оплате труда мужчин и женщин и предоставление отцам возможности активно участвовать в воспитании и наладить более тесные отношения с младенцем. С другой стороны, каждый ребенок станет ближе к обоим родителям. Ожидается, что новый план будет утвержден в рамках готовящегося государственного бюджета, а его реализация начнется в 2023 году.

Условия предоставления декрета для отцов будут такими же, как и для матерей: 10 месяцев работы из 14, предшествующих дню прекращения работы, или 15 из 22 месяцев.

"Это еще один шаг в деле интеграции женщин на рынке труда. Ранее были приняты меры по сокращению разрывов во всем, что касается воспитания детей до 3 лет, и по приведению пенсионного возраста женщин в соответствие с увеличением продолжительности жизни в стране", – заявляет авторы законопроекта.

В Израиле рождается более 180000 детей в год, и 130000 женщин имеют право на выплаты в декретный период. В настоящее время он составляет 15 полностью оплачиваемых недель и отдается матери. По действующему законодательству отец может заменить мать в течение 7 из 15 недель, но за счет матери и при условии, что мать выходит на работу в течение того же периода. На практике только 1% мужчин используют этот вариант.

Согласно исследованию, проведенному в отделе главного экономиста министерства финансов, заработная плата матерей после рождения первого ребенка падает примерно на 30%, в основном из-за сокращения объема ставки. Но и десятилетие спустя зарплата матерей на 28% ниже, чем у отцов. Исследование содержит прямую рекомендацию внедрить схему декретного отпуска для отцов в качестве возможного решения по сокращению гендерных разрывов в долгосрочной перспективе.

OECD также рекомендует отпуск по уходу за ребенком для отцов в качестве основного инструмента по сокращению гендерного разрыва в оплате труда. Кроме того, декретный отпуск для отцов позволит матерям быстрее вернуться на работу. Обнаружено, что когда отец уделяет больше времени уходу за младенцем, это способствует лучшему развитию ребенка. Этот шаг также снизит "негативное стимулирование" при найме матерей, которое, к сожалению, все еще существует на рынке труда.