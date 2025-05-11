Отмены полетов в Израиль. Уточненная информация

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила, что не начнет летать в Израиль раньше 14 мая из-за ситуации в области безопасности.

Авиакомпания Ryanair, которая как ожидалось, возобновит рейсы на израильском направлении завтра, 12 мая, объявила, что только 21 мая рассмотрит возможность полетов в аэропорт "Бен-Гурион".

Авиакомпания Lufthansa продлила "паузу" на израильском направлении до 18 мая. Это решение касается всех авиакомпаний, входящих в группу, включая Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings.

Авиакомпании ITA, Air Europa и Air India не будет летать в Израиль, как минимум, до 19 мая.

Американская компания United Airlines объявила об отмене всех рейсов в Израиль до 20 мая 2025 года. При этом прогнозируется, что полеты в Израиль рейсов этой компании не возобновятся, как минимум, до июня.

При этом израильские авиакомпании и туристические фирмы напоминают о том, что они продолжают летать по туристическим направлениям, и советуют отпускникам покупать билеты заранее.