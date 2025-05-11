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Экономика

Правительство одобрило пакет льгот для резервистов

время публикации: 11 мая 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 11 мая 2025 г., 15:25
Правительство одобрило пакет льгот для резервистов
Michael Giladi/Flash90

В воскресенье, 11 мая, правительство Израиля одобрило комплексный пакет льгот для резервистов, инициированный министром финансов Бецалелем Смотричем, министром обороны Исраэлем Кацем и министром юстиции Яривом Левиным.

"План стоимостью около 3 млрд шекелей включает ряд экономических и социальных льгот, направленных на улучшение жизни резервистов, их семей и их работодателей – в свете их значительного вклада в национальную безопасность и, в частности, в преддверии ожидаемого расширения наземных боевых действий", – сказано в совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и указанных выше министров.

План будет реализован под лозунгом "Кто служит – тот получает". Судя по официальному сообщению, речь идет о налоговых льготах, выплатах работодателям, приоритете в государственных жилищных программах со скидкой, выплатах для уволенных военнослужащих, персональном цифровом кошельке в размере до 5000 шекелей, поддержке малого бизнеса, льготах и пособиях от министерств, в том числе при приеме на государственную службу, поддержке резервистов-репатриантов и приоритете при получении услуг от государственных министерств.

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