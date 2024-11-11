Российским авиакомпаниям запрещено летать в Израиль по ночам

Росавиация обновила рекомендации для российских авиакомпаний, совершающих полеты на Ближний Восток.

"После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта – такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск", – говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале ведомства.

Рекомендации вступили в силу в 18:00 11 ноября и будут действовать в течение месяца.

В остальное время авиакомпаниям следует принимать решения об отправке рейса с учетом факторов риска для гражданских воздушных судов при полете над зонами конфликтов.

Сообщается, что выпущенные в начале октября рекомендации, регламентирующие полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, отменены.