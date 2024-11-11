x
11 ноября 2024
|
последняя новость: 22:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 ноября 2024
|
11 ноября 2024
|
последняя новость: 22:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Российским авиакомпаниям запрещено летать в Израиль по ночам

время публикации: 11 ноября 2024 г., 21:57 | последнее обновление: 11 ноября 2024 г., 21:57
Российским авиакомпаниям запрещено летать в Израиль по ночам
Wikipedia.org. Фото: Sergey Riabsev

Росавиация обновила рекомендации для российских авиакомпаний, совершающих полеты на Ближний Восток.

"После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта – такие рейсы запрещены в период с 01:00 до 07:00 мск", – говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале ведомства.

Рекомендации вступили в силу в 18:00 11 ноября и будут действовать в течение месяца.

В остальное время авиакомпаниям следует принимать решения об отправке рейса с учетом факторов риска для гражданских воздушных судов при полете над зонами конфликтов.

Сообщается, что выпущенные в начале октября рекомендации, регламентирующие полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, отменены.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 ноября 2024

Lufthansa и ее "дочки" не вернутся в Израиль до конца года
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 03 ноября 2024

American Airlines сообщила, что возобновит полеты в Израиль не раньше раньше конца лета
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 ноября 2024

Компания "Эль-Аль" возобновила полеты в Москву без объяснения причин