Компания "Эль-Аль" возобновила полеты в Москву без объяснения причин

С воскресенья, 3 ноября, авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты в Москву (аэропорт Домодедово).

Продажа авиабилетов на эти рейсы уже открылась на официальном сайте авиакомпании.

О возобновлении полетов из Тель-Авива в Москву после почти недельного перерыва сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в израильской авиационной отрасли. По словам источника, "переговоры об этом велись в Москве".

Напомним, 29 ноября Telegram-канал "Новости авиации" сообщал, что авиакомпания "Эль-Аль" прекратила продажу билетов на рейсы "Москва-Тель-Авив" вплоть до конца 2024 года.