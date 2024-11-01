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Израиль

Компания "Эль-Аль" возобновила полеты в Москву без объяснения причин

время публикации: 01 ноября 2024 г., 16:58 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 17:05
"Эль-Аль" возобновила полеты в Москву без объяснения причин
Tomer Neuberg/Flash90

С воскресенья, 3 ноября, авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты в Москву (аэропорт Домодедово).

Продажа авиабилетов на эти рейсы уже открылась на официальном сайте авиакомпании.

О возобновлении полетов из Тель-Авива в Москву после почти недельного перерыва сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в израильской авиационной отрасли. По словам источника, "переговоры об этом велись в Москве".

Напомним, 29 ноября Telegram-канал "Новости авиации" сообщал, что авиакомпания "Эль-Аль" прекратила продажу билетов на рейсы "Москва-Тель-Авив" вплоть до конца 2024 года.

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