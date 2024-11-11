Израильский импортер Samline отремонтирует за свой счет 16600 холодильников Samsung

В рамках компромиссного соглашения, достигнутого корпорацией Samsung и ее официальным импортером в Израиле Samline с истцами в рамках представительского иска, Samline отремонтирует 16600 холодильников на дому у клиентов.

Стоимость ремонта оценивается в 95 миллионов шекелей.

Также в рамках иска будет закрыта группа "Жертвы холодильников Samsung в Израиле", действовавшая в социальной сети Facebook.

Истцы утверждали, что в холодильниках Samsung имеются базовые дефекты, требующие исправления. В свою очередь, производитель и импортер утверждали, что речь идет об обычных поломках в холодильниках, не свидетельствующих о дефекте в производстве.

Соглашение будет распространяться на все холодильники Samsung, проданные в Израиле в период с 18 апреля 2012 года и до 27 октября 2024 года, на которые не распространяется гарантия и в которых имеет место одна из фигурирующих в соглашении поломок.

Среди поломок – накопление влаги в ящиках для овощей и фруктов или под ними, образование льда в различных частях холодильника, блокирующее возможность открытия отделения для льда, ржавчина и схождение краски на дверях холодильника.

Для получения права на ремонт или замену (если нет возможности отремонтировать) холодильника его владелец должен обратиться в компанию и предъявить квитанцию о покупке не позднее 27 января 2025 года.

Истцы также получили в рамках иска 120 тысяч шекелей компенсации, а их адвокаты – 2 миллиона шекелей судебных расходов.