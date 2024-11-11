Со следующего года могут отменить обязанность регистрироваться в службе занятости

В рамках планируемой реформы государственной службы занятости ("Шерут а-Таасука") будет отменена обязанность граждан регистрироваться и отмечаться в службе занятости в качестве условия для получения пособия по безработице. Об этом сообщает в понедельник, 11 ноября, экономическое издание "Калькалист", уточняя, что реформа внесена в закон о государственном регулировании ("Хок а-Эсдерим"), и если она будет принята в рамках этого закона, изменения, которые повлияют на десятки тысяч израильтян, могут вступить в силу уже со следующего года.

В соответствии с условиями этой реформы, в госслужбе занятости должны будут регистрироваться лишь те, кого направят на профессиональную ориентацию. Сам статус безработного будет определяться Институтом национального страхования ("Битуах Леуми"), а не службой трудоустройства. Оценивать, нуждается ли безработный в профориентации, также будет "Битуах Леуми" на основании таких критериев, как возраст, образования, непрерывность занятости и зарплата.

Регулярно "отмечаться" в госслужбе трудоустройства будут обязаны лишь те, кого направят на профориентацию, те же безработные, кому профориентация не требуется, смогут получать положенное им пособие без необходимости явки в службу занятости.

Как отмечает "Калькалист", речь идет о масштабной и комплексной реформе государственной службы занятости, которая вместо нынешней роли надзирателя за правомерностью получения человеком пособия станет, в буквальном смысле, службой трудоустройства, и сможет сосредоточиться на поиске работы и повышении квалификации безработных – как правило, представителей социально незащищенных слоев населения.

В рамках реформы будут реорганизованы существующие отделения службы занятости, основной упор будет сделан на слабые в социоэкономическом плане районы, где значительная часть безработных нуждается в профориентации, повышении квалификации и помощи с трудоустройством.

Будет также создана цифровая система, которая переведет большую часть работы с нуждающимися в трудоустройстве в онлайн-режим. При этом подчеркивается, что увольнения сотрудников ведомства не предполагаются, чтобы не вызывать противодействия со стороны профсоюза и повысить шансы реформы на утверждение.

Впрочем, протесты профсоюза ожидаются также в связи с указанным в законопроекте пунктом, в соответствии с которой госслужба занятости рассмотрит модель работы над внешними компаниями, которые будут заниматься анализом данных безработных, профориентацией и устройством их на работу – по системе аутсорсинга.

Отмечается, что попытки объединить пять ныне существующих ведомств и отделов, занимающихся работой с безработными, под одной крышей провалились. Служба занятости при министерстве экономики будет действовать независимо от министерства труда, отвечающего за профессиональную подготовку взрослых, заниматься профподготовкой сотрудников сферы высоких технологий продолжит Управление инноваций при министерстве экономики.

Даже попытка правительства передать программы занятости пожилых людей от министерства социального равенства министерству труда не увенчалась успехом из-за противодействия со стороны министра социального равенства Май Голан.