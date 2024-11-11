Увеличение оборонного бюджета обойдется каждой израильской семье в 4000 шекелей в год

Главный экономист министерства финансов Шмуэль Абрамзон представил на рассмотрение комиссии по формированию оборонного бюджета (комиссии Нагеля) анализ возможных вариантов финансирования нужд армии и порекомендовал основные принципы, которых, по его мнению, должна придерживаться комиссия во время своей работы.

В частности, как отмечает экономическое издание "Калькалист", Абрамзон призывает отдать приоритет применению военнослужащих срочной службы перед призывом резервистов, не финансировать прибавку к оборонному бюджету за счет увеличения дефицита госбюджета и не привязывать бюджет Государства Израиль на оборонные нужды к проценту от ВВП.

Главный экономист минфина убежден, что финансировать повышение оборонного бюджета следует за счет сокращений других расходов или за счет налогов, но не за счет повышения дефицита бюджета, и без того высокого. Он выступает против автоматических добавок в оборонный бюджет, включая его привязку к ВВП.

По словам Шмуэля Абрамзона, экономика страны несет очень большую нагрузку из-за значительного количества резервистов, он призывает комиссию расширить состав срочников, включив в программу комиссии призыв ультраортодоксов в армию и расширение спектра боевых специальностей для женщин.

По анализу главного экономиста минфина, увеличение оборонных расходов Израиля на 10 миллиардов шекелей нанесет ущерб росту экономики в размере от 1,5 до 3 миллиардов шекелей в год, и это не считая потерь экономики из-за отсутствия на работе военнослужащих-резервистов. То есть, реальная стоимость повышения оборонного бюджета не 10 миллиардов, а 13 миллиардов шекелей – то есть, каждый житель Израиля, по сути, заплатит за это 1150 шекелей в год, или израильское домохозяйство – 4000 шекелей в год.