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Экономика

Более 30 иностранных компаний подали заявки на строительство жилья в Израиле

время публикации: 11 октября 2024 г., 07:44 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 07:44
Более 30 иностранных компаний подали заявки на строительство жилья в Израиле
Michael Giladi/Flash90

Министерство строительства и жилищного хозяйства сообщило, что заявки на участие в тендере по строительству жилья в Израиле, опубликованном летом 2024 года, подали более 30 строительных корпораций из Европы и Азии.

В рамках тендера будут отобраны 10 компаний, которые получат лицензию на работу в Израиле и на ввоз в страну своих работников. Срок лицензии – пять лет с возможностью продления еще на три года.

На текущий момент в Израиле работают 11 иностранных строительных компаний, в основном – китайских, которые построили около 100 тысяч единиц жилья и находятся в процессе строительства еще 33 тысяч.

Экономика
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