Более 30 иностранных компаний подали заявки на строительство жилья в Израиле

Министерство строительства и жилищного хозяйства сообщило, что заявки на участие в тендере по строительству жилья в Израиле, опубликованном летом 2024 года, подали более 30 строительных корпораций из Европы и Азии.

В рамках тендера будут отобраны 10 компаний, которые получат лицензию на работу в Израиле и на ввоз в страну своих работников. Срок лицензии – пять лет с возможностью продления еще на три года.

На текущий момент в Израиле работают 11 иностранных строительных компаний, в основном – китайских, которые построили около 100 тысяч единиц жилья и находятся в процессе строительства еще 33 тысяч.