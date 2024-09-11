Финтек-компания Revolut, получившая лицензию в Израиле, столкнулась с угрозой бойкота в Ирландии

Пропалестинские активисты в Ирландии призвали к двухдневному бойкоту финтех-стартапа Revolut, который получил от Банка Израиля лицензию, позволяющую ему взаимодействовать с израильскими платежными системами.

"Наша цель – заставить Revolut отказаться от открытия отделения в Израиле. Три месяца назад они начали набор сотрудников. Решение было принято, несмотря проводимый этой страной геноцид, который стал предметом разбирательства в Международном суде", – заявляет в социальных сетях инициатор бойкота Абдалла аль-Байяри.

Revolut представляет собой мобильное приложение, которое интегрировано с мультивалютной дебетовой картой. Оно позволяет конвертировать средства из одной валюты в другую по межбанковскому курсу, обменивать криптовалюты, совершать бесплатные денежные переводы в любую точку мира, а также покупать страховки и оформлять кредиты.

У Revolut более 40 миллионов пользователей. Стоимость компании,сообщает CNBC, составляет 45 миллиардов долларов. Ее основатель и генеральный директор – выходец из России Николай Сторонский, состояние которого в 2022 году оценивалось более чем в семь миллиардов долларов.