x
11 сентября 2024
|
последняя новость: 12:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 сентября 2024
|
11 сентября 2024
|
последняя новость: 12:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Резервиста не приняли на работу: минэкономики требует 247 тысяч компенсации

время публикации: 11 сентября 2024 г., 11:44 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 11:44
Резервиста не приняли на работу: минэкономики требует 247 тысяч компенсации
Michael Giladi/Flash90

Комиссия по равным возможностям трудоустройства при министерстве экономики и промышленности подала иск от имени человека, которого не приняли на работу из-за резервистской службы. От работодателя требуют компенсацию в размере 247 тысяч шекелей.

Речь идет о прецедентном иске, который подал в суд по трудовым спорам в Галилее региональный уполномоченный комиссии по равным возможностям трудоустройства адвокат Фирас Фарадж. Истец не получил работу на исполнительного директора в связи с тем, что он находился на резервистской служэбе.

В соответствии с исковым заявлением, компания-ответчик уже согласовала с истцом условия его трудоустройства и начало работы по завершению его резервистской службы. Однако затем руководство компании отказалось от этих договоренностей без какой-либо уважительной причины и наняло другого человека, поскольку резервистская служба истца затянулась.

По словам председателя комиссии по равным возможностям трудоустройства адвоката Орит Шарфи, с начала войны "Железные мечи" количество случаев дискриминации работников из-за резервистской службы значительно увеличилось. По ее словам, резервисты сталкиваются с дискриминацией на всех этапах работы, что наносит ущерб их заработку и их человеческому достоинству.

Министр экономики Нир Баркат, комментируя прецедентный иск, подчеркнул, что государство обязано помогать людям, которые ставят безопасность страны на первое место в своем списке приоритетов. "Дискриминация на работе – это всегда серьезно, – заявил он. – Дискриминация по признаку резервистской службы не только противозаконна, аморальна и неэтична, она наносит ущерб нашим резервистам и резервисткам и тормозит рост экономики Израиля".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 мая 2024

Кнессет утвердил запрет на увольнение супругов резервистов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 марта 2024

Итоги опроса: после 7/10 потребление в Израиле стало более патриотичным, активизировались мошенники
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 января 2024

БАГАЦ потребовал от минюста объяснить причины дискриминации солдат-срочников в вопросе приостановки судебных разбирательств
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 ноября 2023

Количество сообщений о дискриминации на работе выросло на 53%