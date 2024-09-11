Резервиста не приняли на работу: минэкономики требует 247 тысяч компенсации

Комиссия по равным возможностям трудоустройства при министерстве экономики и промышленности подала иск от имени человека, которого не приняли на работу из-за резервистской службы. От работодателя требуют компенсацию в размере 247 тысяч шекелей.

Речь идет о прецедентном иске, который подал в суд по трудовым спорам в Галилее региональный уполномоченный комиссии по равным возможностям трудоустройства адвокат Фирас Фарадж. Истец не получил работу на исполнительного директора в связи с тем, что он находился на резервистской служэбе.

В соответствии с исковым заявлением, компания-ответчик уже согласовала с истцом условия его трудоустройства и начало работы по завершению его резервистской службы. Однако затем руководство компании отказалось от этих договоренностей без какой-либо уважительной причины и наняло другого человека, поскольку резервистская служба истца затянулась.

По словам председателя комиссии по равным возможностям трудоустройства адвоката Орит Шарфи, с начала войны "Железные мечи" количество случаев дискриминации работников из-за резервистской службы значительно увеличилось. По ее словам, резервисты сталкиваются с дискриминацией на всех этапах работы, что наносит ущерб их заработку и их человеческому достоинству.

Министр экономики Нир Баркат, комментируя прецедентный иск, подчеркнул, что государство обязано помогать людям, которые ставят безопасность страны на первое место в своем списке приоритетов. "Дискриминация на работе – это всегда серьезно, – заявил он. – Дискриминация по признаку резервистской службы не только противозаконна, аморальна и неэтична, она наносит ущерб нашим резервистам и резервисткам и тормозит рост экономики Израиля".