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Экономика

Amazon инвестирует в экономику Великобритании 8 млрд фунтов

время публикации: 11 сентября 2024 г., 15:38 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 15:38
Amazon инвестирует в экономику Великобритании 8 млрд фунтов
AP Photo/Damian Dovarganes

Технологический гигант Amazon и правительство Великобритании сообщили, что в ближайшие пять лет компания намерена инвестировать в британскую экономику восемь миллиардов фунтов – около 10,5 миллиарда долларов.

Amazon создаст в Великобритании центры обработки информации. Предполагается, что это приведет к созданию 14000 новых рабочих мест и увеличит ВВП королевства на 14 миллиардов долларов.

"Эта инвестиция знаменует начало экономического возрождения и свидетельствует: в Британии можно делать бизнес. Моя деятельность и дальше будет направлена на то, чтобы выполнить обещание создать новые рабочие места и привлечь инвестиции", – сообщила министр финансов Рэйчел Ривз.

Правительство лейбористов пришло к власти, обещав преодолеть экономический кризис, вызванный выходом Великобритании из Евросоюза. Этой же задаче будет посвящен "инвестиционный саммит", который пройдет в Лондоне 14 октября.

Экономика
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