Amazon инвестирует в экономику Великобритании 8 млрд фунтов

Технологический гигант Amazon и правительство Великобритании сообщили, что в ближайшие пять лет компания намерена инвестировать в британскую экономику восемь миллиардов фунтов – около 10,5 миллиарда долларов.

Amazon создаст в Великобритании центры обработки информации. Предполагается, что это приведет к созданию 14000 новых рабочих мест и увеличит ВВП королевства на 14 миллиардов долларов.

"Эта инвестиция знаменует начало экономического возрождения и свидетельствует: в Британии можно делать бизнес. Моя деятельность и дальше будет направлена на то, чтобы выполнить обещание создать новые рабочие места и привлечь инвестиции", – сообщила министр финансов Рэйчел Ривз.

Правительство лейбористов пришло к власти, обещав преодолеть экономический кризис, вызванный выходом Великобритании из Евросоюза. Этой же задаче будет посвящен "инвестиционный саммит", который пройдет в Лондоне 14 октября.