1 мая электричество подешевеет на 2,2%

Управление электроэнергии объявило, что решение правительства об отмене акциза на уголь отразится на ценах на электричество с 1 мая. Тариф для домохозяйств снизится на 2,2%.

Напомним, что в феврале 2022 года стоимость электричества выросла на 5,7%, в основном – из-за удвоения мировых цен на уголь в 2021 году, к которому добавилось введение акциза на уголь.

В виду резкого роста инфляции правительство решило отменить акциз на уголь, что и отразилось в частичном снижении тарифов. В то же время в управлении электроэнергии подчеркивают, что уже в 2022 году цены на уголь выросли на 45%, и если ситуация не изменится, то рост цен на электричество продолжится уже при следующей индексации тарифов.