Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
16 - 18°
Эйлат:
17 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика12 апреля 2022 г., 07:01

В 2021 году Израиль экспортировал оборонную продукцию на рекордные 11,3 миллиарда долларов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В 2021 году Израиль экспортировал оборонную продукцию на рекордные 11,3 миллиарда долларов

Согласно данным отдела по надзору за оборонным экспортом в министерстве обороны Израиля, в 2021 году израильские компании экспортировали оборонную продукцию на 11,3 миллиарда долларов.

Это на 30% больше, чем показатель 2020 года, и является абсолютным рекордом для местного военно-промышленного комплекса.

Около 7% экспорта пришлось на поставки вооружений ОАЭ и Бахрейну, 41% - на Европу, 34% - на Азию, 12% - на США и Канаду, по 3% - на Латинскую Америку и Африку


Основная доля экспорта пришлась на три ведущих оборонных концерна – частный "Эльбит" и государственные "Авиационную промышленность" (IAI) и "Рафаэль". В общей же сложности в оборонном экспорте участвовали около 120 израильских компаний.

20% экспорта связано с поставками ракет и систем ПРО, 15% - с услугами по подготовке специалистов, 9% - с поставками БПЛА, столько же – с поставками радаров и систем радиоэлектронной борьбы, 9% - с переоборудованием самолетов и поставкой систем авионики, 7% - с поставками огнестрельного оружия и пусковых установок, 4% - с поставками киберсистем, систем разведки и информации.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:01 В 2021 году Израиль экспортировал оборонную продукцию на рекордные 11,3 миллиарда долларов
21:40 20 российских авиакомпаний внесены в черный список, им запрещено летать в страны ЕС
16:22 Банк Израиля поднял учетную ставку до 0,35%
15:23 Итоги валютных торгов 11 апреля 2022 года: курсы доллара и евро снизились
10:16 На Голанах компания Xfloat представила первую плавучую систему солнечных батарей
09:52 Маск отказался входить в совет директоров Twitter
22:21 Университет Бен-Гурион вывел пенсионные инвестиции из нефтяных и угольных компаний
21:50 Израильская "Мекорот" подготовит генеральный план развития водного хозяйства Азербайджана
20:50 Израильским авиакомпаниям придется отменить часть билетов в Шарм а-Шейх на Песах
20:26 Правительство утвердило бюджет на строительство 40 километров забора безопасности
Загрузка...