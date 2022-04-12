В 2021 году Израиль экспортировал оборонную продукцию на рекордные 11,3 миллиарда долларов

Согласно данным отдела по надзору за оборонным экспортом в министерстве обороны Израиля, в 2021 году израильские компании экспортировали оборонную продукцию на 11,3 миллиарда долларов.

Это на 30% больше, чем показатель 2020 года, и является абсолютным рекордом для местного военно-промышленного комплекса.

Около 7% экспорта пришлось на поставки вооружений ОАЭ и Бахрейну, 41% - на Европу, 34% - на Азию, 12% - на США и Канаду, по 3% - на Латинскую Америку и Африку

Основная доля экспорта пришлась на три ведущих оборонных концерна – частный "Эльбит" и государственные "Авиационную промышленность" (IAI) и "Рафаэль". В общей же сложности в оборонном экспорте участвовали около 120 израильских компаний.

20% экспорта связано с поставками ракет и систем ПРО, 15% - с услугами по подготовке специалистов, 9% - с поставками БПЛА, столько же – с поставками радаров и систем радиоэлектронной борьбы, 9% - с переоборудованием самолетов и поставкой систем авионики, 7% - с поставками огнестрельного оружия и пусковых установок, 4% - с поставками киберсистем, систем разведки и информации.